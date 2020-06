Stasera in tv 23 giugno, Luigi Di Maio ospite di Porta a Porta. Ecco cosa ha detto il ministro

23 giugno 2020 a

Stasera in tv, 23 giugno, è il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, l'ospite di Porta a Porta. Nel salotto di Bruno Vespa su Rai 1 (inizio ore 23.15) l'esponente del Movimento 5 Stelle ha fatto il punto (la trasmissione è registrata) sull'attività del governo in merito all'emergenza sanitaria per il Coronavirus, ma anche sui rapporti con l'Europa e con gli altri Paesi. In merito agli aspetti economici, il ministro ha spiegato che a suo avviso "la cosa ideale sarebbe dire: sospendiamo il codice degli appalti per tre anni, lasciamo la direttiva Ue, i controlli antimafia e i controlli anticorruzione e facciamo fruttare gli investimenti. Io credo che poi saranno gli italiani a chiederci di non riattivarlo così com'è". Su taglio dell'Iva o del costo del lavoro ha spiegato che "non dobbiamo scegliere tra l'una e l'altra cosa. C'è un dibattito sulla tassazione. E' importante dirci che abbiamo un piano da presentare nei prossimi giorni. La riforma non deve riguardare solo l'abbassamento delle tasse, ma anche la semplificazione del numero di tipi di tasse. Se non ci riusciamo neanche questa volta, che veniamo da una crisi pandemica e ci prepariamo ad affrontare una crisi economica, vuol dire che il Paese non è in grado di farlo più".