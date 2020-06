Sondaggio SWG: Lega primo partito, sale lievemente il Pd, calano M5S e Fratelli d'Italia

22 giugno 2020 a

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito del Paese. Nel sondaggio settimanale Swg per la La7, letto dal direttore Enrico Mentana durante il tg del 22 giugno, il Carroccio è accreditato del 26,9% e non ci sono variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Guadagna lo 0,3%, invece, il Partito Democratico che sale al 19,3%, mentre il Movimento 5 Stelle scende al 15,9% (-0,3%). Perde mezzo punto Fratelli d'Italia: 13,6%, per Forza Italia la variazione non è significativa: 6% contro il 6,1 della settimana scorsa.

Gli altri partiti sono tutti sotto al 5%: la Sinistra a 3,8; Azione a 3,1; +Europa 2,5; Verdi a 2,4; Cambiamo a 1,5; altre liste a 2,1. Non si esprimono o sono indecisi 39 elettori ogni 100.