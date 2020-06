Salvini: "Zaia resta in Veneto. Il futuro? Lavoro a un progetto per i prossimi trent'anni dell'Italia. Vi spiego come"

21 giugno 2020 a

Luca Zaia, governatore del Veneto, per ora preferisce restare a lavorare nella sua regione piuttosto che impegnarsi in un ruolo di governo, qualora il centrodestra dovesse tornare ad amministrare il Paese. Lo sostiene Matteo Salvini, leader della Lega, in una intervista rilasciata a Repubblica. Salvini taglia corto: "Zaia preferisce restare in Veneto". La circostanza viene del resto confermata dallo stesso governatore in una intervista a La Stampa. Salvini spiega anche che sta lavorando per vincere le Politiche e andare a Palazzo Chigi: "Da parecchi mesi lavoro ad un progetto di governo - spiega - stavolta saremo pronti e strutturati. In via riservata sto incontrando ambasciatori, imprenditori, sindacalisti, perfino uomini di Chiesa. Lavoro a un progetto per l'Italia dei prossimi 30 anni”.