Otto e mezzo, il ministro Gualtieri: "Prolungheremo provvedimenti su blocco licenziamenti e Cig"

19 giugno 2020 a

a

a

"Dobbiamo gestire la transizione tra la fase di crisi maggiore, e quindi prolungheremo questi provvedimenti: sicuramente faremo più cassa Covid e più blocco dei licenziamenti. Poi dovremo trovare dei meccanismi per evitare i licenziamenti ma naturalmente adeguarci a una situazione più normale". Lo afferma il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a Otto e mezzo su La7. "Come abbiamo spiegato -aggiunge- il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione Covid non potranno durare in eterno. Questo è evidente perché in nessun paese ciò avviene e avverrà".