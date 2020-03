Coronavirus, sondaggio Swg tra i partiti in Italia: crescono Lega e Pd. Stabile Fratelli d'Italia

Coronavirus, la gestione dell'emergenza premia il Pd, anche se la Lega continua a crescere. E' questo l'esito di un sondaggio condotto da Swg, che evidenzia come la situazione attuale "stia spostando voti sui partiti maggiori ed erodendo i consensi nei confronti dei movimenti più piccoli". Se si votassi oggi, il primo partito rimarrebbe la Lega, la quale raccoglierebbe il 31% dei consensi, lo 0,4% in più rispetto al 6 marzo, ma comunque il 3% in meno se confrontato con le elezioni europee dello scorso anno. Quasi l'1% in più invece per il Partito Democratico, che raggiungerebbe il 20,5% rispetto al 19,6% di inizio mese. Perderebbe solo lo 0,2% il Movimento 5 Stelle (13,2%), comunque in continua decrescita. Stabile al 12% Fratelli d'Italia, in grado di raddoppiare il dato delle Europee. Calano di qualche punto percentuale invece Forza Italia, la Sinistra e Italia Viva di Renzi.



