Coronaviurs, Matteo Salvini dopo agente positivo: Pronto al test, chi mi augura la morte non merita risposta

"Farò tutto quello che le autorità mediche mi chiederanno di fare, come qualsiasi cittadino". E' il commento di Matteo Salvini, leader della Lega, dopo la notizia che un agente della sua scorta è risultato positivo al tampone per il Coronavirus Covid 19. Il leader della Lega, come spesso, usa Facebook per dire la sua: ""Sto bene - scrive - non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo". Poi aggiunge: "Chi riesce a fare polemica anche su una malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. Grazie per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus".

