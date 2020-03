Coronavirus, Matteo Salvini a Porta a Porta: 50 miliardi a imprese e famiglie. Lombardia, servono mille medici

"Domani (6 marzo, ndr) porteremo al governo le nostre proposte per l'emergenza Coronavirus, nell'ottica di quello che ha chiesto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: costruire insieme". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, nel corso della registrazione della trasmissione Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, in onda su Rai 1 dalle 23.40 del 5 marzo.

Salvini ha annunciato che al governo la Lega presenterà l'esigenza di avere in Lombardia mille medici e tremila infermieri in più. "Porteremo le nostre proposte - ha aggiunto - ma non possiamo accettare che si perda tempo. Servono 50 miliardi per le nostre famiglie e imprese". Il capo della Lega ha lanciato anche un messaggio all'Unione Europea: "In un momento di emergenza non si permetta di dire "non puoi" all'Italia". Salvini ha inoltre chiesto al governo di non far entrare in vigore la plastic tax il primo luglio. In merito alla chiusure delle scuole ha spiegato: "Io sono favorevole a quello che dicono i medici, ma possibilmente va comunicato in tempo".

Guarda anche Coronavirus, il discorso integrale di Mattarella