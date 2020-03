Cresce il sentimento di fiducia nei confronti del premier, Giuseppe Conte, dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus. Il premier, infatti, sul web è passato da un gradimento del 31,16% dell'ultimo mese a uno del 35,03% dell'ultima settimana, coincidente con l'esplosione del Covid-19 in Italia. Matteo Salvini, invece, cala dal 35,17% dal 32,99%. Emerge da una analisi di Spin Factor negli ultimi 12 giorni, ovvero da quando è scoppiato in Italia il nuovo Coronavirus, che ha analizzato oltre 41 milioni di parole, tra le decine di migliaia di commenti postati su Facebook, Twitter e Instagram dagli italiani correlati al Coronavirus. Emergenza e paura le parole più digitate. Analizzando i vertici istituzionali di Regione Lombardia e Comune di Milano, Attilio Fontana e Beppe Sala, toccati per primi dalla vicenda, nell'ultima settimana Sala ha staccato Fontana, che fino all'episodio della diretta Facebook in cui ha indossato la mascherina aveva una percezione positiva superiore, attestandosi al 55,04% contro il 51,06%.



