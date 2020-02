Il premier Giuseppe Conte è il contatto con il movimento delle Sardine. La conferma arriva da Mattia Santori, uno dei fondatori, che a Repubblica dice: "Siamo in contatto, ma chiaramente osservando l'andamento di questi giorni l'incontro con le Sardine non è certo una priorità, valuteremo nei prossimi giorni". Santori ha riferito di una telefonata avvenuta nei giorni scorsi: "E' stata una chiacchierata amichevole, l'idea era di fare un incontro diverso dal solito, non con una delegazione a palazzo Chigi: magari quello lo visiteremo, ma poi vogliamo uscire. E abbiamo chiesto di essere più numerosi di un gruppetto di tre o quattro. Non vogliamo passi un messaggio sbagliato. In questo momento non abbiamo organi eletti né rappresentativi di tutto il movimento, per questo non cerchiamo un incontro formale". Intanto mentre il premier smentisce un nuovo governo, il suo portavoce, Rocco Casalino, è finito al centro della bufera mediatica per questo messaggio audio sul futuro del governo.