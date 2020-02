Rocco Casalino e il messaggio audio che accende il dibattito sul futuro del governo. Il portavoce del premier Giuseppe Conte, infatti, ha risposto con un messaggio audio al direttore de Il Tempo, Franco Bechis, che scherzosamente gli ha offerto un posto come collaboratore del giornale, qualora il governo dovesse cadere. Una battuta a cui Casalino ha risposto in questo modo: "Amore, ci sarà un Conte ter, stai tranquillo" (ascolta qui l'audio). Subito è esplosa la polemica da parte di Italia Viva, che con Michele Anzaldi ha accusato il premier di non essere sincero, visto che Conte si era detto indisponibile ad un eventuale nuovo incarico, oppure a comportarsi di conseguenza e licenziare il portavoce.