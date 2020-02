Matteo Salvini a processo. Il Senato dice sì alla richiesta di autorizzazione a procedere

Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno e leader della Lega, sarà processato per la vicenda Gregoretti. La maggioranza del Senato ha votato per mandare Salvini davanti ai giudici. La votazione è finita 152-76. Tecnicamente è stato bocciato l'ordine del giorno di Forza Italia e Fratelli d'Italia contro il processo al capo della Lega dando così il via libera alla richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal tribunale dei Ministri. La comunicazione ufficiale dell'esito del voto è stata data dalla presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati, al termine della conferenza dei capigruppo. All'ex capo del Viminale viene contestata l'ipotesi di sequestro di persona per i 131 migranti che sono rimasti per 4 giorni a bordo della nave militare prima di poter sbarcare ad Augusta il 31 luglio.