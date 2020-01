Elezioni regionali, Paragone: "Il Movimento 5 Stelle è morto, tutte le ragioni della sconfitta". VIDEO

Gianluigi Paragone non ci gira intorno. Dopo il voto alle Regionali, dice che "Il Movimento 5 Stelle è morto". In questo video su Facebook, che proponiamo, spiega tutte le ragioni della sconfitta e ne ha per tutti.

Sul quotidiano La Stampa, in una intervista, aveva anticipato la sua sferzante analisi, argomentando: "Il M5s é morto, soffocato nella scatoletta di tonno. Non lo dico io, lo stanno dicendo gli elettori". In queste elezioni, continua il senatore espulso dai 5Stelle, "il Movimento aveva la possibilità di iniziare a radicarsi sul territorio, ma se tu imposti il tuo radicamento su delle battaglie nei consigli regionali e comunali contro il Pd e poi ti presenti da alleato di governo del centro sinistra, allora finisci male". La conclusione di Paragone è un senza appello: "Il Movimento è destinato a scomparire nel Pd". In questo video è molto più esplicito e dettagliato e si proietta anche nel suo futuro politico.