Elezioni regionali: Bonaccini si conferma in Emilia Romagna, Santelli conquista la Calabria. Crollo M5s

Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Il candidato governatore del centrosinistra Stefano Bonaccini è stato riconfermato presidente. Netto il vantaggio sulla leghista Lucia Borgonzoni. Terzo, staccato, il 5Stelle Simone Benini. Bonaccini è al 51,4 per cento contro il 43,7 della sua principale avversaria.

La vittoria di Bonaccini è arrivata dopo settimane di testa a testa nei sondaggi, grazie anche a un'affluenza record. Larga l'affermazione della destra in Calabria, dove vince la forzista Jole Santelli, che ha oltre il 55 per cento. Sia in Emilia-Romagna che in Calabria, questo uno dei dati salienti di queste elezioni, crollano i 5Stelle, schiacciati in una logica bipolare.