Speciale Propaganda Live, domani lunedì 27 gennaio speciale elezioni regionali

Le elezioni regionali saranno domani, lunedì 27 gennaio, al centro dello Speciale Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi «Zoro», in diretta dalle 21.15 su La7.

In studio Arianna Ciccone - fondatrice del festival del giornalismo di Perugia e del blog Valigia Blu, l’attore Andrea Pennacchi, Gipi con i suoi comizi e Salvatore Marino con un nuovo monologo. Il reportage di Diego Bianchi sarà dedicato alla lunga notte elettorale appena conclusa in Emilia e Calabria.

Durante il suo viaggio in Romagna, Diego è andato a Forlì per incontrare il partigiano Sergio Giammarchi, nato nel 1926, in pieno ventennio fascista. In occasione della Giornata della Memoria, Propaganda Live ha scelto di ricordare la sua storia di resistenza e arricchire il racconto post-elettorale con la sua preziosa testimonianza. Saranno presenti, inoltre, gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher. Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.