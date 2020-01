Elezioni regionali, torna su La7 la Maratona Mentana sul voto in Calabria ed Emilia Romagna: tutti gli ospiti

Torna domani, domenica 26 gennaio 2020, la lunga diretta della Maratona di Enrico Mentana su La7, a partire dalle ore 23, per seguire per tutta la notte le elezioni regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria. In studio ci saranno tanti ospiti: Paolo Mieli, Giovanni Floris, Lina Palmerini, Mario Sechi, Franco Bechis, Marco Damilano, Michele Brambilla, Francesca Schianchi. E ancora, Augusto Minzolini, Marcello Sorgi, Agnese Pini, Antonio Padellaro, Claudio Cerasa, Tommaso Labate, Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli e Lorenzo Pregliasco. Nel corso della diretta i collegamenti con gli inviati e gli aggiornamenti con le proiezioni Swg per seguire minuto dopo minuto l'andamento del voto fino al verdetto finale che è atteso con grande trepidazione, in vista delle possibili ripercussioni sulla tenuta del governo.



