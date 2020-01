La giunta del Senato ha bocciato la relazione di Maurizio Gasparri (Forza Italia) e ha detto sì al processo a carico di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Via libera quindi della giunta delle immunità del Senato all'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. La relazione del presidente Maurizio Gasparri che diceva no al processo è stata infatti respinta. Cinque i voti contrari, quelli dei componenti leghisti, cinque quelli favorevoli, da Forza Italia e Fratelli d'Italia, e assente la maggioranza. Ma da regolamento del Senato in caso di pareggio vincono i voti contrari.



