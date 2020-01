Vittorio Sgarbi alla "sardina" a PiazzaPulita su La7: "Non sai un ca**o". Il video

Confronto in televisione, giovedì sera, a La7 fra la 'sardina' Lorenzo Donnoli e Vittorio Sgarbi. Il duello nel programma PiazzaPulita condotto da Corrado Formigli.

"Mi fa specie che lei si presenti a sostegno di una che dice che non è solita leggere", dice la sardina a Vittorio Sgarbi. La replica prevede anche un "non sai un ca**o" nelle argomentazioni di Sgarbi riferito a Lorenzo Donnoli che è lì in studio. Ecco il video del confronto televisivo, il tema in discussione è quello delle imminenti elezioni in Emilia Romagna.