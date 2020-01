Duro attacco di Famiglia Cristiana al leader della Lega, Matteo Salvini. L'invito del settimanale a Salvini è quello di andare al cinema "a vedere Tolo Tolo" (il nuovo treno di Checco Zalone) e non "scimmiottare il Papa". Il riferimento è al video diffuso sulla pagina facebook dell'ex titolare del Viminale (clicca qui per vederlo) in cui prende in giro la reazione di Papa Francesco alla fedele che lo ha strattonato la sera del 31 dicembre in piazza San Pietro a Roma (vedi qui il video). Un episodio che è diventato virale sui social network, scatenando ironie e commenti (eccone alcuni) e un video in dialetto romanesco pubblicato anche da Osho.