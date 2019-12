Gaetano Manfredi è il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca. La nomina è arrivata questa mattina dal premier, Giuseppe Conte, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a Villa Madama (guarda il video). Fratello del deputato del Partito Democratico, Massimiliano Manfredi, non ha mai svolto attività politica. Si è laureato in ingegneria nel 1988 con il massimo dei voti all'università di Napoli, di cui oggi è rettore (mandato in scadenza il 31 ottobre 2020) e presidente della conferenza dei rettori delle università italiane. Dopo la laurea, è stato dottore di ricerca in ingegneria delle strutture, poi ha conseguito una borsa di studio post dottorato nel 1994 ed è stato ricercatore in tecnica delle costruzioni dal 1995 al 1998.

professore associato in tecnica delle costruzioni dal 1998 al 2000, è diventato professore ordinario in tecnica delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2000 ad oggi.