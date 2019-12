Lucia Azzolina è il nuovo ministro della scuola (guarda il video). Nata a Siracusa, in Sicilia, il 25 agosto 1982, è stata nominata questa mattina, dopo che dal 16 dicembre 2019 ha ricoperto l'incarico di sottosegretario di Stato al Miur (Ministero del'istruzione, università e ricerca) con il ministro Lorenzo Fioramonti, nel governo Conte bis. Dopo la maturità scientifica, si è laureata in storia della filosofia all'università di Catania. Nel dicembre 2013 si è poi laureata anche in giurisprudenza a Pavia, insegnando contemporaneamente anche alle scuole superiori. A maggio 2019 si è classificata tra gli idonei per un posto da dirigente scolastico, il cosiddetto "preside". E' stata eletta per la prima volta in Parlamento alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, dopo essersi candidata alle "parlamentarie" del Movimento 5 Stelle per la quota proporzionale Novara-Biella-Vercelli-Verbania-parte della provincia di Alessandria, risultando la donna più votata.