Matteo Salvini a Non è l'Arena: "Mafia, camorra e 'ndrangheta sono m***a"

Matteo Salvini ha parlato a La7, nel programma di Massimo Giletti "Non è l'Arena" dell commissariamento del comune di Mezzojuso.

Il leader della Lega è stato molto esplicito a proposito dello scioglimento del Comune: "Mafia, Camorra e 'Ndrangheta sono m***a, lo dobbiamo urlare", ha affermato in maniera diretta Matteo Salvini che ripete la parola per la bellezza di tre volte. "In alcune zone ci vuole coraggio, ringrazio uomini e donne che hanno coraggio a denunciare", ha continuato il leader del carroccio nell'intervento nel programma televisivo.