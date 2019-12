'Ndrangheta, si dimette il presidente della Regione Valle d'Aosta. Fosson: "Ma sono totalmente estraneo"

Sono arrivate le dimissioni. Il presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson ha lasciato l'incarico. Fosson aveva ricevuto un avviso di garanzia dalla Dda per scambio elettorale politico mafioso, nell’ambito di un’inchiesta sulle Regionali del 2018.

"Il Presidente della Regione Antonio Fosson ha rassegnato oggi, sabato 14 dicembre 2019, le sue dimissioni, ai sensi della legge regionale n. 21 del 7 agosto 2007 - si legge in una nota della Regione -. Il comma 2 della legge prevede che le dimissioni siano comunicate al Consiglio, dal Presidente dell’Assemblea e diventino efficaci dalla data di presa d’atto del Consiglio stesso. Fino all’elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, il Governo regionale rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione, fatta salva l’adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione sarà assunta dal Vice Presidente".

"Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito ed anche per salvaguardare la mia personale dignità, profondamente ferita dalle infamanti ipotesi che vengano formulate, ho deciso di fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni dalla carica di Presidente della Region", ha detto il presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson.

"Questo sottolineando con forza la mia totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali - ha aggiunto -. Informo anche che in mattinata ho ricevuto comunicazione delle dimissioni da parte dei due assessori, Stefano Borrello e Laurent Vierin, al fine di salvaguardare le Istituzioni e tutelare con la dovuta serenità il loro operato. Altresì comunico che, anche il Consigliere Luca Bianchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della 5^ Commissione Permanente e da Capo gruppo dell’Union Valdotaine. Ringrazio chi mi ha aiutato in quest’anno: il mio Governo, la mia maggioranza, il Consiglio tutto nonchè i dirigenti regionali e il personale. È stato per me un grande onore essere Presidente di questa meravigliosa Regione per la quale ho lavorato con impegno e onesta".

Insieme al presidente della regione Valle d’Aosta Antonio Fosson si sono dimessi anche gli assessori Stefano Borrello e Laurent Vierin. Lo ha comunicato lo stesso presidente Fosson nelle comunicazioni alla stampa.