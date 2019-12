Matteo Renzi, il fuorionda a Striscia la Notizia: "Stavo per dire la verità"

L'intervista rilasciata da Matteo Renzi ai microfoni del Tg5, finisce a “Striscia la Notizia”. Nel video ecco il leader di Italia Viva che ripete più volte alcune risposte.



Si parla dell’inchiesta sulla Fondazione Open e della scelta di Renzi di denunciare per diffamazione alcune persone, tra queste c' Marco Travaglio.

“Mi sono rivolto proprio a quei giudici, al dott Creazzo, chiedendo in primis perché non mi state… No – si interrompe Matteo Renzi – perché non mi state no, stavo per dire la verità ma non si può dire”. Poi parla del ministro della Giustizia.