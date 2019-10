Salvini: "Gli altri fanno telefonate ricatto per avere il voto"

“I sondaggi sono buoni, ma dopo 50 anni c’è gente che può votare sinistra per abitudine o paura. Lo sappiamo che stanno arrivando le telefonate dagli uffici che contano, in cui dicono: se vuoi conservare il posto di lavoro, sai già cosa votare.... Questo è indegno di un Paese e una regione libera come l’Umbria”. Lo ha detto nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Narni, (VEDI LE FOTO) a un comizio per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre. Il leader del Carroccio ha poi parlato del governo, dei migranti e ricordato che martedì sarà a Terni per visitare il carcere di Sabbione “perché io tra guardie e ladri sto con le guardie e voglio andare a vedere personalmente come stanno”. Poi l’invito: “Il treno passa adesso, poi non passa più. Voglio tornare qui il 28 non dopo aver vinto, ma stravinto”.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MARTEDI' 8 OTTOBRE 2019