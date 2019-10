Spese pazze in consiglio, tocca al Pd

Le sentenze, per gli ex consiglieri del gruppo regionale del Pd, in udienza preliminare per le cosiddette spese pazze, potrebbe arrivare il 24 gennaio prossimo.

E’ quella infatti la data in cui è stata rinviata l’udienza preliminare a carico di Andrea Smacchi, Renato Locchi e Lamberto Bottini. I tre ex consiglieri regionali difesi da Luciano Ghirga sono accusati di peculato perché, per il pm Paolo Abbritti, avrebbero avuto dei rimborsi per spese non attinenti al gruppo.

Venerdì mattina in aula è stato sentito il segretario amministrativo del gruppo che ha spiegato come venivano effettuate le rendicontazioni. Il testimone è stato ascoltato nell’ambito del processo con rito abbreviato scelto da Andrea Smacchi, a differenza di Locchi e Bottini che procederanno con rito ordinario.

Tra le contestazioni che la Procura muove all’ex sindaco di Perugia ci sono quelle relative a 43.200 euro. Nello specifico, 30 mila sono inerenti “allestimenti di spazi espositivi e distribuzione del materiale del gruppo consiliare ad una festa del Pd. Ma per l’accusa, “la documentazione non consente di verificare l’effettività, la congruità e l’inerenza agli scopi istituzionali del gruppo consiliare della spesa. Poi ci sono altri 14.935 euro per altri eventi politici. Ed è proprio il confine tra finalità “politiche” e “istituzionali” ad essere terreno di confronto tra difesa e accusa. Quest'ultima le definisce “finalità personali o comunque diverse da quelle previste dalla legge”. Almeno prima del 2013, quando è subentrata la nuova normativa con fattispecie più stringenti. Tra le spese contestate ci sono molte voci riferite a bar e ristoranti, ma si trovano anche spese di altro genere. Ci sono ad esempio 32,90 euro per l'acquisto di libri portati a rimborso e “non inventariati né riconsegnati a fine mandato”. Un “dizionario olocausto” da 12,90 euro e dieci cd di musica classica per 20 euro complessivi. O altri 126 euro per libri: tra cui uno catalogato come “libro Scalfari” e altri nove tomi di “storia delle religioni”. Spese per il gruppo? lo stabilirà il giudice.