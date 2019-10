Scontro in consiglio regionale, Brega stoppa l'atto di Paparelli

Scontro in aula sull'atto di programmazione sulla sicurezza. E la pratica salta. Nella seduta dell’assemblea legislativa dell’Umbria è stato illustrato l’atto di programmazione 2019 in materia di sicurezza urbana, presentato da Fabio Paparelli, presidente vicario della giunta e candidato del Pd in corsa per la riconferma a Palazzo Cesaroni. Dopo l’intervento di Andrea Smacchi (Pd - relatore di maggioranza), la seduta è stata sospesa perché il consigliere Eros Brega (ex Pd, oggi nel gruppo misto Liberi e Forti) ha chiesto di sapere, a norma di regolamento e di statuto, se questo atto rientra tra quelli “urgenti e indifferibili” che l’assemblea può trattare in regime di ordinaria amministrazione. Il vicepresidente dell'assise Marco Guasticchi ha sospeso la seduta. Che alla ripresa dei lavori è stata chiusa per mancanza di numero legale. L'atto è slittato a data da destinarsi.