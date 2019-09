Elezioni regionali, nel sondaggio di Youtrend Tesei avanti di quattro punti su Bianconi

A meno di un mese dalle elezioni in Umbria, fissate per il 27 ottobre, la forbice tra centrodestra e Pd più Cinquestelle è di quattro punti percentuali. Lo dice un sondaggio di Youtrend commissionato da Agi, Agenzia giornalistica Italia. Il sondaggio è ristretto alla popolazione umbra, scrive Alessandro Vernetti su Youtrend.it, e stando ai risultati si profilerebbe una vittoria di misura per Donatella Tesei: l’ex sindaco di Montefalco, nonché attuale presidente della commissione Difesa del Senato, otterrebbe infatti il 47,2% dei voti validi, mentre Vincenzo Bianconi si fermerebbe al 43,1%. L’ex Sindaco di Assisi Claudio Ricci otterrebbe il 6,2% dei voti validamente espressi, mentre Rossano Rubicondi (Partito Comunista) l’1,9% e Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo e PCI) l’1,7%. Gli indecisi sono il 33 % del campione sondato. Se consideriamo il voto alle liste, la Lega si confermerebbe primo partito nella Regione come alle elezioni europee dello scorso 26 maggio, raccogliendo il 34,4% dei voti validi. La seconda forza della coalizione di centrodestra dovrebbe essere Fratelli d’Italia (6,7%), che in caso di vittoria di Tesei esprimerebbe un proprio esponente, Marco Squarta, come Vvcepresidente della Regione. Forza Italia si fermerebbe al 3,8%, mentre le altre due liste a sostegno di Donatella Tesei, ossia Tesei Presidente e Umbria Civica, raccoglierebbero in tutto il 2,9%.Per quanto riguarda le liste a sostegno di Bianconi, invece, il Partito Democratico (30,2%) avrebbe il triplo dei voti del Movimento 5 Stelle, fermo al 10%. Le altre tre liste a suo sostegno, ovvero Bianconi per l’Umbria, Europa Verde e Sinistra Civica Verde, assommerebbero in tutto il 2,9% dei voti validi.Tra le liste a sostegno dei candidati minori, la lista Ricci Presidente disporrebbe del 4,6% dei consensi, mentre Partito Comunista e Potere al Popolo avrebbero ciascuno l’1,7% delle preferenze validamente espresse. Il tasso di astensione e indecisione sarebbe pari al 33,3%.