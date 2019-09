Francesca DI Maolo rifiuta la candidatura alla presidenza della Regione

Francesca Di Maolo ha rifiutato la candidatura a presidente della Regione Umbria avanzata da Pd e M5S. La presidente dell'Istituto Serafico ha detto no questa mattina, dopo due notti e un giorno di riflessione. Di Maolo si è detta lusingata della proposta, l'ultima possibile anche per dare vita al patto civico in Umbria, ma preferisce proseguire nella guida della struttura di Assisi che si occupa di bambini con disabilità. Già sabato, in occasione del Cortile di Francesco al Sacro Convento di Assisi, aveva detto che non avrebbe lasciato il compito di organizzare la visita del Papa a marzo, arrivato direttamente dal Vaticano. Un no velatoCon l'ufficialità del rifiuto, che arriva dopo quelli di Cucinelli, Cardella, Bastioli e Proietti, resta in campo sono Andrea Fora, già appoggiato dal Pd. Ma il deputato M5S Filippo Gallinella è netto su una possibile convergenza: "Non andremo mai con Fora, a questo punto, immagino, andremo da soli".