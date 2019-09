Salvini lancia Donatella Tesei: "Liberiamo l'Umbria!" - Foto e video

"Voto contro il governo? Il 27 ottobre sarà la festa di liberazione dell’Umbria dopo 40 anni". Sono queste le parole di Matteo Salvini durante il comizio che ha tenuto a San Gemini nella serata di venerdì 6 settembre in cui ha ufficializzato la candidatura a governatrice dell'Umbria della senatrice Donatella Tesei.

"Stiamo lavorando per estendere la squadra, perché sia la più ampia e coinvolgente possibile - ha detto ancora il leader della Lega - Il vice? Sarà il presidente a decidere chi fa cosa". "Sono entrambe persone validissime - ha aggiunto riferendosi a Squarta e Morroni - e alleati importanti. Le regionali per l'Umbria sono un'occasione storica di riscatto per l'Umbria al di la' dei nomi. A differenza di chi a Roma si è occupato di poltrone noi ci stiamo occupando prima delle cose da fare per l'Umbria".

"Ieri ho visto la foto del giuramento del governo, era un film dell’orrore. Li vedo a fare il Cdm sulla famiglia a Bibbiano, la Commissione Banche con Etruria. Questo è il governo del tradimento e della vergogna, sarà legittimo. E' due anni che il Pd ha perso tutte le elezioni", ha continuato il leader leghista. "Dobbiamo tutti stringere i denti e poi vinceranno le persone per bene", ha aggiunto. "Pd e M5S hanno già cominciato a litigare prima di iniziare. Io sarò sempre contro la legalizzazione delle droghe. Sono orgoglioso di aver smascherato questi poltronari di professione".