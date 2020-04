Steven Spielberg, i dieci migliori film. Da "Lo Squalo" a "Salvate il soldato Ryan" passando per "ET"

Steven Allan Spielberg è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense nato a Cincinnati il 18 dicembre 1946. Si tratta di un'autentica leggenda del cinema, tra i cineasti più influenti dell'epoca moderna. Ma quali sono i suoi film migliori. Ne abbiamo scelto dieci.

Nella top ten non può mancare Lo squalo (1975); poi E.T. L'extra-terrestre (1982, stasera in tv); quindi Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) e Indiana Jones e l'ultima crociata (1989). Passiamo poi agli anni Novanta: Jurassic Park (1993) ma soprattutto Schindler's List - La lista di Schindler (1993) che gli valsero due premi Oscar come miglior regista e miglior film: un autentico capolavoro. Come Salvate il soldato Ryan (1998) che gli vale un altro premio Oscar per la regia. In mezzo ai suoi due film super premiati va citato anche Amistad (1997). Negli anni Duemila vanno citati War Horse (2011) e Il ponte delle spie (Bridge of Spies) (2015).

Spielberg si è cimentato con tutto: fantascienza, avventura, thriller, film di guerra, dramma storico. Sempre ottenendo successi (ha vinto anche il Golden Globe alla carriera).