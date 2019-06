Infiorata con finale a sorpresa

A Torgiano gruppi di infioratori hanno trascorso la notte a preparare petali per addobbare la città il giorno della festa del Corpus Domini, domenica 23 giugno. E così è stato. La mattina quadri di fiori hanno colorato le vie e il passaggio della processione, ma nel pomeriggio, prima ancora che i fedeli uscissero della messa serale, tutto era stato aspirato velocemente dagli operatori della Gesenu. Le proteste per la velocità della pulizia e la troppa efficienza dimostrata dal sindaco non sono mancate da parte di molti abitanti del borgo umbro. Il primo cittadino, Eridano Liberti, si è assunto tutta la responsabilità dell'accaduto, ma con qualche puntualizzazione: "Ho saputo che la spazzatrice era a disposizione perché stava lavorando in zone vicine - ha spiegato al telefono -, gli operatori mi hanno proposto di venire di seguito a Torgiano e così mi sono consultato sul da farsi con alcuni rappresentanti dei gruppi che hanno lavorato alle infiorate e abbiamo dato il via alla ripulitura. Del resto la festa già c'era stata, tutto si è concluso prima dell'ora di pranzo e, come si vede dalle foto scattate, in giro non c'era gente proprio per il gran caldo. Certo, poi c'è chi strumentalizza la troppa efficienza, perché sono stato spinto proprio dall'intenzione di non creare poltiglia nelle strade a festa ormai finita".