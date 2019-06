Esposito via da Perugia e chiede un milione di danni

Susanna Maria Esposito lascia Perugia e chiede un milione di euro di danni. La primaria di pediatria, sospesa "per ritorsione" dall'ex direzione ospedaliera di Perugia, è considerata la vittima eccellente di quella che per la Procura di Perugia è un'associazione per delinquere finalizzata a pilotare i concorso dentro l'azienda ospedaliera di Perugia. Esposito dopo la sospensione è tornata in servizio ma non è stata ricollocata alla direzione della clinica pediatrica. Per i magistrati è stata sospesa perché non si è piegata alle richieste della direzione sul caso Orlacchio. Esposito si trasferisce a Parma.

Servizio completo nell'edizione del 9 giugno del Corriere dell'Umbria