Scoperti camerieri e cuochi in nero

Venti lavoratori in nero tra i tavoli e dietro i fornelli di altrettanti ristoranti del Perugino senza le dovute coperture contributive, assicurative e previdenziali. A individuare queste situazioni di sommerso è stato l’ispettorato del lavoro della provincia del capoluogo umbro dopo una serie di controlli e ispezioni nei locali pubblici all’interno dei quali c’era sentore di diverse irregolarità. A scendere in campo sono stati gli ispettori che hanno effettuato una serie di accertamenti in varie zone della provincia di Perugia portando a compimento un’azione programma di attività volte a combattere il fenomeno del lavoro irregolare e a garantire tutela e dignità ai lavoratori. I fatti, nello specifico, si riferiscono agli ultimi due fine settimana di maggio, quando l’Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia ha disposto un’intensificazione degli accertamenti finalizzati proprio al contrasto del lavoro nero.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI VENERDI' 7 GIUGNO 2019