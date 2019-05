Perugia, Romizi sfonda e Giubilei si congratula

Ad più di un terzo delle sezioni scrutinate Andrea Romizi sfonda il 60% dei consensi (LEGGI qui i risultati). La proiezione Rai del pomeriggio lo aveva dato riconfermato col 54% dei voti. Alle ore 19 Giuliano Giubilei ha telefonato a Romizi per congratularsi della vittoria.

Con 54 sezioni su 159 il sindaco uscente di Perugia, appoggiato da centrodestra e civiche è al 60,48% (15.630 voti validi) e stacca Giuliano Giubilei (centrosinistra e civiche) di 34 punti percentuali: il giornalista di Rai 3 si ferma al 26,46% (7.422 voti). Romizi veleggia verso la riconferma senza passare per i ballottaggi. Così le elezioni a Perugia. Francesca Tizi dei 5 stelle si colloca al terzo posto col 6,78% (1.903 voti). Gli altri sette candidati sindaco sono sotto il 2%. Una polarizzazione del voto che difficilmente subirà grosse trasformazioni nel prosieguo degli scrutini. Sul fronte liste il Pd si conferma primo partito col 17,54%, anche se dimezza rispetto alle ultime comunali perugine quando era sopra il 35% (primo turno). Lega al 16,24%, sottotono rispetto al dato delle europee. La sorpresa per Romizi è dalla lista "personale" Progetto Perugia (con molti esponenti forzisti), che sempre a circa un terzo delle sezioni scrutinate è al 15,40%. Fratelli d'Italia all'11,9% doppia FI al 5,91%. I campioni di preferenze per ora sono Federico Lupatelli per FdI (207) Otello Numerini di Progetto Perugia (194) e Nilo Arcudi di Perugia di Perugia Civica (195), tutti per Romizi. Nel Pd al top c'è Erika Borghesi con 198 preferenze.