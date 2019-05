Danni della fauna selvatica, la protesta dei 100 trattori

Oltre 100 trattori si sono dati appuntamento al raccordo autostradale di Bettolle venerdì 24 maggio per partecipare al sit in che Cia Umbria, insieme a Cia Toscana, ha organizzato per accendere ancora una volta i riflettori sui danni causati agli agricoltori dalla fauna selvatica. Una vera e propria emergenza causata in primo luogo dai cinghiali, aumentati in misura spaventosa in tutto il Paese: da 50.000 capi nel 1980 a 900.000 nel 2010, fino a 2 milioni nel 2019. Solo in Umbria si contano poco meno di 1.400 richieste di indennizzo nel 2017, di cui solamente il 70 per cento vengono accolte. Il restante 30 per cento si perde nel mare della burocrazia e non viene accettata. Oltre il danno, però, c’è anche la beffa dei risarcimenti ridicoli per i nostri agricoltori: circa 508 euro per ogni domanda. Una cifra che non copre nel modo più assoluto il danno subito e che mette l’agricoltore con le spalle al muro, costringedolo perfino a sospendere l’attività.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 25 MAGGIO 2019