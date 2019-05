Meteo, il tempo migliora ma c'è il rischio dei temporali

Il tempo migliora, ma i temporali restano in agguato. Questo stando alle previsioni del portale 3bmeteo.com. Rischio pioggia nel Perugino in particolare nella giornata di domenica 26 maggio, mentre nel Ternano le precipitazioni sono considerate probabili anche nella giornata di sabato 25. Nel complesso, spiega il portale, "la circolazione generale su scala europea vedrà ancora una certa debolezza barica sull'Italia nonostante la pressione sia in aumento. Questo perché l'anticiclone delle Azzorre manterrà i suoi massimi in aperto Atlantico e sull'Europa centro settentrionale insisterà ancora una blanda area di saccatura. Il risultato sulla nostra penisola sarà tempo migliore ma non completamente stabile, nelle ore centrali infatti, stante il riscaldamento dell'aria e la pressione non troppo elevata, unitamente alla presenza in quota di correnti più fresche nord occidentali, sarà favorito lo sviluppo di numerosi temporali. Temporali che come al solito saranno più diffusi e probabili sulle zone montuose ma che localmente potranno scivolare anche verso i settori di pianura adiacenti. Insomma un'Italia contenta a metà con i litorali che tireranno un respiro di sollievo ma con le pianure interne, le valli e i monti che rischieranno di vedere ancora fenomeni di una certa rilevanza. In compenso le temperature risulteranno miti".

Pur migliorando, dunque, il tempo resta fortemente incerto. Basti pensare che nel fine settimana in alcune zone delle Alpi è addirittura attesa la neve.