Dimissioni Marini: spunta il documento per allungare la legislatura, ora decide il Pd nazionale

Respingere le dimissioni di Catiuscia Marini, approvare sette punti cruciali per la consiliatura prevedendo però elezioni anticipate. Meglio: "Prendendo atto della necessità di una chiusura anticipata della legislatura". Ecco l'exit strategy del centrosinistra per prolungare la consiliatura. E' stato redatto venerdì mattina dopo una riunione di maggioranza a Palazzo Cesaroni il documento che punta a tenere insieme tutte le anime Dem, soprattutto a far rientrare i due consiglieri che vogliono staccare la spina subito al consiglio regionale accettando le dimissioni di Marini sulla scia del clamore dell'inchiesta sui concorsi truccati in sanità: il vicepresidente della giunta Fabio Paparelli e l'ex segretario Giacomo Leonelli, i due consiglieri regionali da convincere per raggiungere gli undici voti utili per approvare l'atto. I punti da approvare perché ritenuti prioritari, sono la normativa sul sistema dei controlli per le aziende sanitarie e per le aziende partecipate; l'approvazione della legge per il taglio dei vitalizi; il rendiconto e assestamento di bilancio; l'adeguamento con aumento della dotazione professionale tecnica per lo smaltimento delle pratiche del terremoto, degli uffici di controllo al fine di sveltire la ricostruzione; chiusura del settennato della Programmazione dei fondi europei 2014-2020 e apertura dei tavoli per la nuova programmazione 2021-2027; approvazione della legge antimafia; approvazione in seconda lettura delle modifiche allo Statuto regionale. L'atto deve essere vidimato dai livelli nazionali del Pd. Che se lo respingeranno, faranno sì che il consiglio sabato il gruppo Dem si dividerà tra chi vuol chiudere la legislatura subito e chi invece punta ad andare avanti almeno per altri quattro mesi.