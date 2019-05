Ci aspetta un altro fine settimana di pioggia

Ci aspetta un altro fine settimana a rischio pioggia? Sembra proprio di sì, almeno stando alle previsioni di 3bmeteo.com. Sia per la giornata di sabato 11 maggio che per quella di domenica 12, infatti, i meteorologi del portale annunciano per l'Umbria tempo incerto e probabili piogge. Nel Perugino sono previsti peggioramenti sin dalle prime ore del pomeriggio di sabato. Per la notte gli esperti si aspettano precipitazioni intese e temporali. Domenica cielo coperto e piogge deboli alternate a schiarite.

Nel Ternano tempo più incerto nella giornata di sabato, ma anche in questo caso per la nottata sono attesi temporali. Domenica piogge deboli in mattinata e tempo che via via andrà migliorando.