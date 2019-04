Matteo Salvini: "In pochi mesi 4,71 milioni e rinforzi per l'Umbria"

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato dell'impegno per l'Umbria. Il vicepremier ha annunciato che “per l’Umbria abbiamo erogato circa 274mila euro per nuovi impianti di videosorveglianza (115.745 per la provincia di Perugia e 158.187 per quella di Terni), e 82 comuni sotto i 20mila abitanti hanno ricevuto 4,44 milioni. Sul fronte rinforzi, sono arrivati venti nuovi agenti di polizia nel piano di riorganizzazione concluso a febbraio, e nei prossimi mesi ci potranno essere nuovi rinforzi grazie al piano nazionale di assunzioni. Negli ultimi mesi sono arrivati anche 23 carabinieri di rinforzo. Questi sono i fatti e continueremo a lavorare sempre di più”.