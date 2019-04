Ancora maltempo, in arrivo acquazzoni e temporali

Ancora pioggia e brutto tempo. Almeno stando alle previsioni meteo del portale 3bmeteo.com. "Tra mercoledì 10 e giovedì 11 - spiega il sito specializzato - avremo a che fare con una nuova depressione che rinnoverà spesso condizioni di spiccata instabilità sull'Italia con piogge, rovesci, temporali e nevicate sulle Alpi anche a quote medie. Il vortice resterà in azione sull'Italia entrambe le giornate. Da Venerdì 12 si chiuderà l'alimentazione atlantica e si aprirà la porzione più orientale dell'anello depressionario, cominceranno a prevalere le correnti in arrivo da nordest, più fredde. L'obiettivo sarà ancora una volta il Mediterraneo centrale quindi avremo ancora a che fare con un vortice di bassa pressione che nell'arco del weekend sarà recidivo sull'Italia e in un contesto climatico più freddo. Insomma nulla di buono se la si vuol guardare dal punto di vista stagionale, ma a causa della situazione siccitosa che interessa le regioni settentrionali dovremmo dire, pioggia benedetta - spiega sempre 3bmeteo.com - anche perché aprile è l'ultimo mese utile per ricaricare in modo sostanzioso le falde acquifere. Nel mese di maggio le temperature già piuttosto elevate favoriranno tassi di evaporazione troppo alti delle precipitazioni che diventeranno meno utili".