Pesce d'aprile: le locandine alla supercazzola

"L’assessore ha perso i contatti con il Tarapia Tapioca, prematurata la Supercazzola o scherziamo?". Questa la locandina del Corriere dell'Umbria esposta nell'edicola di piazza della Repubblica a Perugia. In stile "Amici miei" anche le civette de Il Messaggero (Sbiriguida come fosse Antani con scappellamento a destra di vicesindaco) e de La Nazione (Posterdarti i candidati scarpallaccia allacciascarpa prematurata la Supercazzola per due?". Ovviamente un pesce dl'aprile in piena regola dell'edicolante perugino.