In pensione con Quota 100, prime 250 domande in Umbria

Anche in Umbria stanno iniziando ad arrivare alle sedi Inps le domande per andare in pensione grazie a "Quota 100". L'istituto ha diramato dati ufficiali alle 19 del 4 febbraio. Le domande a Perugia sono state 197, mentre a Terni 51. Le richieste vanno presentate in via telematica dal portale dell'Inps.