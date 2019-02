Come si celebra a Perugia

Inizieranno lunedì 4 febbraio nella sede della associazione Omon (Sogno europeo) di via Bontempi le celebrazioni del Capodanno cinese a Perugia. Alle ore 12, il saluto e il brindisi con gli studenti, darà il via ufficiale ai festeggiamenti per la Luna nuova di Primavera, che si chiuderanno 15 giorni dopo con la Festa delle Lanterne.

Il 5 febbraio, invece, alle ore 16, Palazzo della Penna ospiterà il secondo evento in programma, alla presenza degli assessori comunali Teresa Severini, Dramane Waguè e Massimo Perari: un brindisi per l'anno nuovo preceduto da un momento musicale ad ingresso gratuito.

All’incontro, nato dalla collaborazione tra l'Associazione Omon, il Comune di Perugia, l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia e Munus Art & Culture, sarà presente anche Emma Xingyi Wang, che il 28 dicembre scorso ha ricevuto dal presidente del Centro per la Pace di Assisi l'onorificenza di Cavaliere per il Millennio di Pace.

Agli eventi per il Capodanno cinese parteciperanno anche studenti e rappresentanti delle principali realtà culturali della città, dal Conservatorio di Musica Morlacchi all’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, all’Università per Stranieri.

Molte anche le iniziative che, nel corso dell’anno, si prevede di realizzare per favorire le relazioni dei due paesi, con il coinvolgimento delle scuole di arti marziali, gli istituti superiori, le associazioni e i due atenei.