Anche Gianni Morandi ricorda Leonardo Cenci

Anche Gianni Morandi ha voluto ricordare Leonardo Cenci (VEDO ARTICOLO). Lo ha fatto attraverso un post sulla sua pagina Facebook con il quale ricorda il runner perugino morto mercoledì 30 gennaio. "Malato di cancro da sei anni, continuava a correre e a combattere la sua malattia, con un coraggio e una forza incredibile - scrive Morandi - . In questa foto del 2016 (lui ha il pettorale 300), corriamo insieme la mezza maratona di Bologna, la Run Tune Up. Al termine della gara disse: “Io sono ottimista, nonostante tutto...”. Era un esempio straordinario per tutti. Ciao Leonardo - conclude il cantante bolognese - corri in cielo con gli angeli! Intanto la famiglia Cenci ed il direttivo dell’associazione Avanti Tutta (Mauro Casciari, Luana Pioppi e Chiara Bennati) ringraziano tutta la città di Perugia per la vicinanza e l’affetto dimostrato a Leonardo. Molte sono le iniziative a cui l’associazione è già stata chiamata a partecipare perché nessuno vuole dimenticare il messaggio che Leo ha voluto trasmettere anche dopo la sua morte. La famiglia Cenci parteciperà all’amichevole del Perugia Calcio in programma sabato pomeriggio 2 febbraio alle 14,30 al Renato Curi e una delegazione di Avanti Tutta prenderà parte alle premiazioni della Maratonina del Campanile, prevista domenica mattina (ore 12) a Ponte San Giovanni. Domenica pomeriggio, alle ore 14, infine, sul canale 110 di Umbria Tv sarà possibile rivedere il funerale di Leonardo celebrato al Duomo di Perugia dal vescovo delegato ad omnia monsignor Paolo Giulietti e don Saulo Scarabattoli, parroco della famiglia Cenci.

