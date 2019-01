Lotteria di San Costanzo: i numeri di tutti i biglietti vincenti

Si è svolta nel pomeriggio del 29 gennaio l’estrazione della prima “Lotteria di San Costanzo 2019”, alla presenza alla presenza del vescovo Paolo Giulietti, dell’assessore comunale Cristina Casaioli e del direttore della Caritas diocesana Giancarlo Pecetti. Al biglietto estratto serie C 221 è andato il primo premio, una Lancia Y Elefantino blu, e ai successivi: serie C 447, un Apple IPhone X 128 GB; serie B 2423, un viaggio di una settimana per due persone; serie C 2852, un IPad 128 GB; serie C 4851, una Smart TV LG LCD 43; serie C 688, un abbonamento alla palestra Corpus per un anno; serie B 1377, un week end per due persone; serie B 2337, un buono per un centro estetico; serie B 2426 un buono acquisto presso le Librerie Paoline; serie C 3733, un aspirapolvere Ariete briciola.