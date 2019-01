L'abbazia di Montemorcino si trasforma in villaggio scuola

L’abbazia di Montemorcino dalla metà di aprile 2019 si trasformerà in un villaggio scuola. Un luogo dove i ragazzi si ritroveranno almeno tre volte alla settimana, alla fine delle lezioni scolastiche, per rimanere fino a sera pranzando e cenando insieme per capire meglio le loro attitudini, i propri talenti, le loro vocazioni per poi fare scelte più consapevoli, fuori da ogni condizionamento, per il loro futuro, sia per quanto riguarda un eventuale indirizzo scolastico che lavorativo. Questo avverrà attraverso attività ludiche, confronti, dialoghi, ma anche esperienze concrete da attuare sia nella sede dell’abbazia sia nelle imprese del territorio. A sovrintendere il tutto, docenti, educatori, tutor (Pepita onlus) con il coinvolgimento delle stesse famiglie.

“E’ un progetto innovativo di welfare di comunità che abbiamo chiamato Duc in altum - spiega la referente Erica Picottini - che nasce su iniziativa dell’associazione Abbazia giovane di Montemorcino Ansp presieduta da don Luca De Lunghi, responsabile anche dell’ufficio diocesano della pastorale giovanile della diocesi di Perugia. Un progetto che è aperto anche ad altre associazioni”.

Duc in altum è tra i vincitori del Bando Idee 2018 ed è quindi finanziato per l’80% dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia. “Stiamo parlando di un importo pari a circa 255 mila euro - puntualizza Picottini - su un budget complessivo di circa 333 mila euro”. E prosegue: “Quest’anno siamo partiti a dicembre e ci siamo inseriti nelle offerte formative già in corso delle scuole, perciò abbiamo dovuto rivedere in parte il format non prevedendo il pernottamento. Dal prossimo anno, però, contiamo di proporci con una settimana di full immersion destinato alle scuole in modo che i ragazzi possano presentare il progetto alle loro famiglie, magari utilizzando il tempo al posto di una gita scolastica”.

Va detto che Duc in altum fa riferimento alla scuola ma l’approccio previsto è diverso da quello adottato negli open day o nelle giornate di orientamento scolastico. A Montemorcino si è molto più vicini a quanto avviene ed è sperimentato negli ambienti dell’oratorio “dove abbiamo visto - spiega Picottini – che il fattore vincente è la conduzione affidata a giovani non troppo più grandi degli stessi frequentatori. In abbazia adotteremo, dunque, un approccio educativo informale, dove i ragazzi possono sentirsi veramente liberi da ogni condizionamento”.

Il progetto inizierà, dunque, tra aprile e giugno con dieci gruppi classe provenienti da scuole della provincia. La fascia di età coinvolta in questa prima fase sarà compresa fra 11 e i 14 anni. “Poi attiveremo - prosegue Picottini - l’altra parte del progetto dedicata ai ragazzi più grandi delle scuole superiori. Con loro prevediamo forme di attività educativa che seguono altri percorsi, particolarmente rivolti ai giovani che hanno difficoltà più serie a portare a compimento il proprio percorso scolastico, anche con la collaborazione del Tribunale dei minori”.