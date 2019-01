Presidio per la sicurezza, servono 12 agenti per aprirlo

Servono 12 agenti per aprire il presidio di polizia a Fontivegge, per questo si pensa di integrare il punto della Polfer già esistente alla stazione e di verificare l’esistenza di locali idonei negli immobili della Rete ferroviaria italiana. E’ quanto emerso ieri pomeriggio nella riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Il prefetto Claudio Sgaraglia quindi scriverà al ministero dell’Interno per presentare l’ipotesi progettuale di cui va vagliata la fattibilità.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 25 gennaio