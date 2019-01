Omicidio Meredith: Italia condannata a pagare 18.400 euro ad Amanda Knox. Lei: "Grandissima gioia"

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa di Amanda Knox in merito alla vicenda della morte di Meredith Kercher. A seguito di un ricorso dell'americana, la Corte ha rilevato l'assenza di legali e interpreti in occasione dell'interrogatorio del 6 novembre 2007. La Corte, però, non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia durante lo stesso interrogatorio. L'Italia è stata condannata a pagare ad Amanda Knox 18.400 euro. ''Una grandissima gioia''. Così Amanda ha esultato, apprendendo la notizia in diretta Skype con il suo avvocato Carlo Dalla Vedova. "E' stato il piu' grande errore della storia giudiziaria italiana degli ultimi 50 anni, considerando anche il clamore mediatico suscitato dalla vicenda", questo il commento dello stesso Dalla Vedova.