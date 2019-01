Dopo la porta di via Marzia, i restauri in programma

Restauro della struttura lignea dell’ingresso della Rocca Paolina, lato porta Marzia. Fatto. Procede l’opera di restauro delle antiche porte tanta voluta, fin dall’inizio del suo mandato, dall’assessore comunale alla cultura del Comune di Perugia, Teresa Severini. Sono, infatti, appena terminati gli interventi di restauro della struttura lignea sul versante di Porta Marzia.

Lavori finalizzati anche a garantire sicurezza in quanto questa è una delle principali entrate-uscite della Rocca. Con una spesa di poco superiore ai 5 mila euro il Comune ha fatto realizzare i lavori alla ditta Vannoni di Perugia che li ha compiuti nei termini

previsti. “Il prossimo impegno sarà il restauro della porta del Soccorso, per capirci l’ingresso di fronte a piazza del Circo” spiega l’assessore. “La porta è stata aperta di nuovo ma versa in condizioni critiche, il legno alla base è completamente fradicio, c’è da intervenire subito”. Non solo l’assessore Severini, entro la primavera, ovvero prima della scadenza del suo mandato, conta di portare a termine anche l’allestimento della stanza che si colloca tra la sala di Perugia Folgora e quella del plastico. “Vogliamo riqualificare uno spazio utile - prosegue Severini - usando però quanto c’è, intendo i materiali dell’ex museo della Rocca, in modo da renderlo fruibile, accogliente e utile attraverso la collocazione di pannelli bilingue per i turisti”.