Caro estinto, la Corte dei conti chiede 150 mila euro a due dipendenti dell'ospedale

Intascavano mazzette per segnalare agenzie funebri "amiche" ai parenti delle persone decedute. Per questo nuovo caso del "caro estinto" la procura della Corte dei conti ha chiesto 150 mila euro a due dipendenti dell'ospedale di Perugia. L'inchiesta era partita da un esposto presentato da una società di pompe funebri concorrente. I due dipendenti erano finiti a processo per corruzione: in primo grado erano stati condannati, mentre in appello il reato si era estinto per avvenuta prescrizione.



Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 19 gennaio 2019